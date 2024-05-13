Новий звіт Mercury Research засвідчив, що частка AMD на ринку процесорів зросла в цьому році. Не настільки, щоб відібрати в Intel впевнене лідерство, але різниця невпинно зменшується, повідомляє PC Gamer.

Intel довгий час утримувала лідерство за часткою ринку над AMD, але з моменту запуску сімейства процесорів Ryzen першого покоління в 2017 році AMD повільно скорочує розрив.

Якщо не брати до уваги перебої, спричинені пандемією, продажі серверів, мобільних і настільних комп’ютерів AMD протягом багатьох років зростали, хоча Intel все ще зберігає значну перевагу в усіх трьох категоріях.

AMD продовжує завойовувати ринок серверів завдяки високим продажам своїх процесорів Epyc 4-го покоління. Частка AMD в цьому сегменті зросла порівняно з 2023 роком на 5,6%, що дозволило їй зайняти 23,6% загального ринку серверів.

Частка її доходів від реалізації серверів збільшилася до 33% — рекорд компанії. Це свідчить про те, що продажі високомаржинальних продуктів йдуть дуже добре.

На ринку комп’ютерів AMD збільшила свою частку на 4,7% у порівнянні з минулим роком, що забезпечило їй 23,9% ринку настільних комп’ютерів на базі процесорів x86.

Частка доходу AMD від продажів настільних ПК склала 19,2% у порівнянні з 15,4% роком раніше.

Частка AMD на ринку ноутбуків зросла з 16,2% у першому кварталі 2023 року до 19,3% у першому кварталі 2024 року. Це – значний приріст, хоча він все ще відстає від частки ринку настільних комп’ютерів і серверів.

Частка доходу AMD в цьому секторі склала 14,9% порівняно з 10,9% минулого року.