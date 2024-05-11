Студія Evil Empire повідомила, що переносить дату виходу The Rogue Prince of Persia в дочасному доступі. Гра мала б з’явитись в Steam в дочасному доступі вже 14 травня.

Студія не приховує, що таке рішення продиктовано шаленим успіхом Hades II від Supergiant Games.

“Спостерігаючи за тим як всі навколо та навіть їхні мами грають в цю гру [Hades II](та навіть наша команда розробки… і наші мами), ми прийняли рішення дати людям пограти спокійно перед тим як ми випустимо The Rogue Prince of Persia, — йдеться в повідомленні студії в Х”.

Студія зізнається, що вони не настільки зарозумілі, щоб ігнорувати той факт, що їм доведеться змагатись з однією з найочікуваніших ігор 2024 року. Тому у команди з’явився додатковий час, щоб відполірувати гру та додати ще кілька крутих речей.

Гра все ще має вийти у травні, в понеділок Evil Empire повідомить нову дату виходу гри.