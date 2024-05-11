Студія Evil Empire повідомила, що переносить дату виходу The Rogue Prince of Persia в дочасному доступі. Гра мала б з’явитись в Steam в дочасному доступі вже 14 травня.
Студія не приховує, що таке рішення продиктовано шаленим успіхом Hades II від Supergiant Games.
“Спостерігаючи за тим як всі навколо та навіть їхні мами грають в цю гру [Hades II](та навіть наша команда розробки… і наші мами), ми прийняли рішення дати людям пограти спокійно перед тим як ми випустимо The Rogue Prince of Persia, — йдеться в повідомленні студії в Х”.
Студія зізнається, що вони не настільки зарозумілі, щоб ігнорувати той факт, що їм доведеться змагатись з однією з найочікуваніших ігор 2024 року. Тому у команди з’явився додатковий час, щоб відполірувати гру та додати ще кілька крутих речей.
Гра все ще має вийти у травні, в понеділок Evil Empire повідомить нову дату виходу гри.
So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow box👇https://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ
— Evil Empire (@Studio_Evil) May 10, 2024
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