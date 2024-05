Студія Evil Empire повідомила, що переносить дату виходу The Rogue Prince of Persia в дочасному доступі. Гра мала б з’явитись в Steam в дочасному доступі вже 14 травня.

Студія не приховує, що таке рішення продиктовано шаленим успіхом Hades II від Supergiant Games.

Студія зізнається, що вони не настільки зарозумілі, щоб ігнорувати той факт, що їм доведеться змагатись з однією з найочікуваніших ігор 2024 року. Тому у команди з’явився додатковий час, щоб відполірувати гру та додати ще кілька крутих речей.

Гра все ще має вийти у травні, в понеділок Evil Empire повідомить нову дату виходу гри.

So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow box👇https://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ

— Evil Empire (@Studio_Evil) May 10, 2024