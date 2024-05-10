Оновлення OneUI 6.1 для Samsung Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra стало доступне для власників смартфонів поза Південною Кореєю. Про це пише SamMobile.

Оновлення вперше почало виходити для пристроїв серії Galaxy S22 у Південній Кореї, тепер стає доступним власникам смартфонів деяких країн в Європі, зокрема в Німеччині.

Воно йде разом з оновленням S90xBXXU9EXE1, але поки що не включає травневе оновлення безпеки, лише квітневе.

Перевірити наявність оновлення можна у Налаштуваннях – Оновлення ПЗ. Воно займає близько 3 ГБ, тож оновлюватися варто через Wi-Fi.

Очікується, що найближчим часом оновлення буде доступним у більшій кількості країн.