Оновлення OneUI 6.1 для Samsung Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra стало доступне для власників смартфонів поза Південною Кореєю. Про це пише SamMobile.

Оновлення вперше почало виходити для пристроїв серії Galaxy S22 у Південній Кореї, тепер стає доступним власникам смартфонів деяких країн в Європі, зокрема в Німеччині.

One UI 6.1 Rollout ‼️

Galaxy S22 gets One UI 6.1 update in Europe (Germany EUX CSC)

Build version: S908BXXU9EXE1/S908BOXM9EXE1/S908BXXU9EXE1

Build version: S908BXXU9EXE1/S908BOXM9EXE1/S908BXXU9EXE1

