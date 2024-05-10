Завершуємо тиждень надзвичайним купе BMW M4 CS, яке, наче, увібрало в себе всі найкращі напрацювання баварської компанії для справжніх фанатів спортивних автомобілів. Адже купе BMW M4 CS посідає позицію на сходинку вище від іконо-подібної моделі BMW M4 та її найбільш екстремальної версії BMW M4 Competition.

Це помітно одразу – завдяки численним аеродинамічним елементам, виконаним із матеріалу CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic), характерним окресленим ніздрям із червоним контуром, а також особливим бронзовим колісним дискам та оригінальному зеленому кольору кузова.

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Проте у випадку BMW M4 CS особливо важливими є не лише дизайнерські зміни, але й технічна складова. Наприклад, бензиновий 6-циліндровий турбодвигун, який розвиває 650 Нм крутного моменту та 550 к.с. потужності – на 20 к.с. більше, ніж у моделі BMW M4 Competition. Також передбачено 8-ступеневу автоматичну трансмісію та повний привод M xDrive, завдяки чому перша “сотня” дається за 3,4 секунди. Максимальна швидкість сягає 302 км/год., а легендарну трасу Нюрбургринг купе BMW M4 CS може проходити за 7 хв. 21.898 секунди.

Інші технічні складові теж відповідають високому рівню автомобіля: активний задній диференціал, власне налаштування підвіски, опційно доступні карбонові гальма. Крім того, також для BMW M4 CS передбачено можливість роботи трансмісії виключно в режимі заднього приводу, спеціальний режим налаштувань TRACK та різноманітні індикатори-показники на вигнутому дисплеї салону.

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Чи варто згадувати про спортивні сидіння, які прикрашені логотипом CS із підсвічуванням? Або про спортивне кермо з “нульовою” відміткою? Звісно, в салоні купе BMW M4 CS все це присутнє!

Цікаво, скільки така краса коштуватиме в Україні та коли купе BMW M4 CS приїде до нас?