Nintendo заявила, що починаючи з 10 червня, пряма інтеграція з альбому зображень Switch на платформу Х більше не працюватиме. Nintendo стала останньою великою компанією на ринку консолей, яка відмовилася від Х, повідомляє Engadget.

As of June 10, 2024, it will no longer be possible to post screenshots and videos to X (formerly Twitter) from the Nintendo Switch's Album, or send friend requests to social media users via the Friend Suggestions feature. Find out more: https://t.co/rNkouTo109 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 9, 2024

Цілком ймовірно, що компанії відмовляються від інтеграції Х банально через її високу ціну. Минулого року стало відомо, що доступ до найдешевшого плану Enterprise API для Х коштує від $42 000 на місяць.

Вищі рівні нібито можуть коштувати $125 000 і $210 000 на місяць. Першою від інтеграції Х в консолі відмовилась компанія Microsoft у квітні 2023 року. Далі Sony — у листопаді того ж року.

Nintendo заявляє, що інтегрований обмін зображень з Facebook все ще увімкнений, але попереджає, що згодом і від нього можуть відмовитися.