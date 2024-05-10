Nintendo заявила, що починаючи з 10 червня, пряма інтеграція з альбому зображень Switch на платформу Х більше не працюватиме. Nintendo стала останньою великою компанією на ринку консолей, яка відмовилася від Х, повідомляє Engadget.

Цілком ймовірно, що компанії відмовляються від інтеграції Х банально  через її високу ціну. Минулого року стало відомо, що доступ до найдешевшого плану Enterprise API для Х коштує від $42 000 на місяць.

Вищі рівні нібито можуть коштувати $125 000 і $210 000 на місяць. Першою від інтеграції Х в консолі відмовилась компанія Microsoft у квітні 2023 року. Далі Sony — у листопаді того ж року.

Nintendo заявляє, що інтегрований обмін зображень з Facebook все ще увімкнений, але попереджає, що згодом і від нього можуть відмовитися.