Nintendo заявила, що починаючи з 10 червня, пряма інтеграція з альбому зображень Switch на платформу Х більше не працюватиме. Nintendo стала останньою великою компанією на ринку консолей, яка відмовилася від Х, повідомляє Engadget.

As of June 10, 2024, it will no longer be possible to post screenshots and videos to X (formerly Twitter) from the Nintendo Switch's Album, or send friend requests to social media users via the Friend Suggestions feature.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 9, 2024