Motorola представила смартфон Moto G Stylus 5G з оновленими характеристиками, дизайном, покращеним стилусом та роз’ємами для навушників і microSD. Коштуватиме він $399. Про це пише The Verge.

Смартфон отримав трохи більший ніж у попередньої моделі 6,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080P та частотою оновлення 120 Гц.

Всередині Moto G Stylus 5G має акумулятор ємністю 5000 мА•год зі швидкістю зарядки по проводу 30 Вт та безпровідну зарядку на 15 Вт. Тут використовується такий самий процесор, як і у торішній моделі – Snapdragon 6 Gen 1, але отримає трохи більше оперативної пам’яті – 8 ГБ.

Ззаду смартфон оснащений оновленою 50-мегапіксельною камерою з оптичною стабілізацією, 13-мегапіксельною ультраширокою камерою. Фронтальна селфі 32-мегапіксельна камера також отримала оновлення для кращих фото за поганого освітлення.

Вбудований стилус теж отримав кілька покращень. Компанія стверджує, що він використовує “більшу контактну площу” та отримав деякі оновлення програмного забезпечення для покращення інтерфейсу користувача та зменшення затримки під час використання стилуса.