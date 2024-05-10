Motorola представила смартфон Moto G Stylus 5G з оновленими характеристиками, дизайном, покращеним стилусом та роз’ємами для навушників і microSD. Коштуватиме він $399. Про це пише The Verge.

Смартфон отримав трохи більший ніж у попередньої моделі 6,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080P та частотою оновлення 120 Гц.

Motorola представила оновлений смартфон Moto G Stylus 5G

Всередині Moto G Stylus 5G має акумулятор ємністю 5000 мА•год зі швидкістю зарядки по проводу 30 Вт та безпровідну зарядку на 15 Вт. Тут використовується такий самий процесор, як і у торішній моделі – Snapdragon 6 Gen 1, але отримає трохи більше оперативної пам’яті – 8 ГБ.

Motorola представила оновлений смартфон Moto G Stylus 5G

Ззаду смартфон оснащений оновленою 50-мегапіксельною камерою з оптичною стабілізацією, 13-мегапіксельною ультраширокою камерою. Фронтальна селфі 32-мегапіксельна камера також отримала оновлення для кращих фото за поганого освітлення.

Motorola представила оновлений смартфон Moto G Stylus 5G

Вбудований стилус теж отримав кілька покращень. Компанія стверджує, що він використовує “більшу контактну площу” та отримав деякі оновлення програмного забезпечення для покращення інтерфейсу користувача та зменшення затримки під час використання стилуса.