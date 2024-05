Warner Bros. випустить перший з нових фільмів у франшизі “Володар Перснів” / Lord of the Rings про Ґолума під назвою “Володар Перснів: Полювання на Ґолума” / Lords of the Rings: The Hunt for Gollum у 2026 році. Про це повідомляє Variety.

Генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав під час фінансового звіту розповів, що Пітер Джексон, Френ Волш та Філіппа Боєнс, які разом працювали над оригінальною трилогією, спродюсують фільм та будуть залучені на кожному етапі виробництва.

Волш і Боєнс, а разом з ними Фібі Гіттінс і Арті Папагеоргіу, стануть сценаристами стрічки та, як каже Заслав, розкриють раніше небачені історії.

Енді Серкіс, виконавець ролі Ґолума в оригінальних фільмах “Володар Перснів”, повернеться до своєї ролі, а за сумісництвом стане й режисером. Він також буде виконавчим продюсером разом із Кеном Камінсом.

Загалом команда працюватиме над двома новими фільмами “Володар Перснів”, хоча ще у лютому 2023 року керівник Warner Bors. Майкл де Лука заявив, що студія отримала угоду на кілька фільмів по франшизі.