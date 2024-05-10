Dell почала розсилати електронні листи з повідомленням про злам приблизно 49 мільйонам людей, чиї дані, ймовірно, були викрадені під час нещодавньої кібератаки, повідомляє TechRadar.

Серед викраденої інформації – імена, поштові адреси, а також дані про обладнання Dell і замовлення, такі як сервісні мітки, описи товару, дати замовлень та інша гарантійна інформація.

“Наразі ми розслідуємо інцидент, пов’язаний з порталом Dell, який містить базу даних з обмеженими типами інформації про клієнтів, пов’язаної з покупками в Dell, – йдеться в листі. – Ми вважаємо, що немає значного ризику для наших клієнтів, враховуючи тип інформації, про яку йдеться”.

Dell повідомила відповідні органи та залучила сторонніх експертів із кібербезпеки для оцінки збитків. Наразі невідомо, чи це був просто злом даних, чи спроба викрадення з вимогою викупу.

Компанія вважає, що ризик для її клієнтів не є значним, оскільки фінансова та платіжна інформація, адреси електронної пошти та номери телефонів не були викрадені під час цієї атаки.

Однак ризик фішингу або інших атак зловмисників все ще існує, оскільки зловмисники можуть розсилати персоналізовані листи, які можуть ввести в оману користувачів.