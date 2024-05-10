На сьогодні є щонайменше два кандидати на посаду наступного гендиректора Apple після того, як Тім Кук залишить цю посаду. Про людей, які потенційно можуть очолити компанію, пише Bloomberg.

Знайомі з внутрішньою роботою Apple люди повідомляли, що якби Тіма Кука довелося терміново замінити, то, скоріше за все, це був би нинішній головний операційний директор компанії Джефф Вільямс.

У 2015 році Кук призначив Вільямса першим операційним директором Apple після того, як сам Кук обіймав цю посаду за часів Джобса. Того ж року Вільямс випустив на ринок перший великий новий продукт – Apple Watch.

Але Вільямс лише на два роки молодший за Кука, і інсайдери кажуть, що він навряд чи стане новим довгостроковим керівником. Правлінню Apple, ймовірно, хотілося б мати керівника, який, як Кук і Джобс, залишився б на посаді щонайменше на десятиліття.

Близькі до Кука люди повідомляють, що він обійматиме посаду генерального директора, ще щонайменше 3 роки, після чого планує заснувати благодійний фонд та піти на пенсію.

Якщо Кук залишиться на посаді так довго, то найімовірнішим наступником буде керівник відділу апаратного забезпечення Джон Тернус. У компанії, чий успіх завжди полягав у створенні гаджетів, призначення експерта з апаратної інженерії на посаду гендиректора здавалося б логічним.

Тернус, якому ще не виповнилося 50 років, з більшою ймовірністю, ніж інші члени виконавчої команди, залишиться на цій посаді надовго, що потенційно забезпечить стабільність ще на десятиліття чи більше.

Apple все частіше робить Тернуса обличчям нових продуктів. Він був в авангарді анонсу iPad 7 травня, очолюючи представлення нових iPad Pro та iPad Air. Торік він відвідав Європу, щоб обговорити екологічні ініціативи компанії, що є ключовою сферою для Кука.

Мабуть, найбільш значущим є те, що Тернус брав участь у двох найамбітніших нещодавніх проєктах Apple: гарнітурі Vision Pro та безпілотному автомобілі.

Під час інтерв’ю на подкасті співачки Дуа Ліпи минулої осені Тім Кук повідомляв, що частиною його обов’язків є підготовка декількох кандидатів, з яких потім буде обирати рада директорів. Та йому особисто хотілось би, щоб його наступником була людина зсередини компанії.