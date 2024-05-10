Ajax Systems повідомила, що виграла відзнаку Red Dot за дизайн кількох своїх продуктів. Премією відзначили пристрої для захисту від вторгнення та автоматизації дому в наступних категоріях:

KeyPad TouchScreen – бездротова клавіатура з 5-дюймовим IPS-дисплеєм та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, яка дає змогу легко керувати системою Ajax – як пристроями безпеки, так і автоматизації.

Клавіатура активується та налаштовується через мобільний застосунок, надаючи інформацію про стан та інформативні сповіщення в режимі реального часу.

Система WaterStop & LeaksProtect розроблена для захисту будинків і майна від затоплення. WaterStop автоматично перекриває воду за 5 секунд після тривоги датчика LeaksProtect або стороннього датчика протікання на об’єкті, де є система Ajax.

Розумні вимикачі та розетки LightSwitch & Outlet поєднують в собі передові технології, інтуїтивно зрозумілу функціональність і витончений дизайн. Пристрої доступні у 8 кольорах. Повністю сенсорна панель приховує всю електроніку та антени в тонкому корпусі. Завдяки LED-підсвічуванню девайсами зручно користуватися в темряві. Крім зовнішнього вигляду, доступне безконтактне керування.

Red Dot Design Award – це щорічна міжнародна премія в галузі дизайну, заснована в 1954 році. Її вручає європейський інститут Центру дизайну землі Північний Рейн-Вестфалія за видатну якість та особливі досягнення в дизайні.