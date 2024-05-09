WhatsApp для Windows 11 та 10 отримав оновлення з трьома помітними змінами: адаптивний інтерфейс, підтримка багатовіконності та нове “гамбургер-меню”, повідомляє Windows Latest.

Тепер користувачі зможуть приховати список чатів, щоб зосередитися на конкретному. Раніше їм доводилося довго підлаштовувати розмір вікна, щоб розділ із контактами та сам чат не заважали один одному.

Також з’явилася можливість відкрити чат у новому вікні, наприклад, щоб зіставити інформацію з двох різних чатів. Є й можливість відкрити декілька вікон з конкретними чатами та закрити основний додаток, щоб не відволікатися.

Такі вікна матимуть трохи інший, мінімалістичний інтерфейс.

Щодо нового навігаційного “меню-гамбургер”, то воно розділяє додаток на чати, дзвінки та оновлення статусу. Припускають, що тут будуть з’являтись й інші розділи.

Загалом оновлення додає нові корисні функції та оптимізує додаток до більш зручного для сприйняття формату.

Windows Latest припускає, що просте меню у вигляді гамбургера може звільнити місце для цілої низки функцій Meta AI, які з’являться у WhatsApp.

Серед них може бути рядок пошуку для введення запитів до Meta AI без створення окремого чату. Інтеграція асистентів зі штучним інтелектом у WhatsApp схожа на те, як це було зроблено в Instagram минулого року, коли в ньому з’явилися персони.