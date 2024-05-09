TikTok почне автоматично маркувати контент, створений штучним інтелектом на інших платформах, повідомляє TechCrunch.

Тепер якщо автор публікує в TikTok контент, створений за допомогою такого сервісу, як DALL-E 3 від OpenAI, до нього автоматично додаватиметься позначка “створено штучним інтелектом”.

Платформа робить це завдяки впровадженню Content Credentials – технології Коаліції з перевірки походження та автентичності контенту (C2PA), співзасновниками якої є Microsoft і Adobe.

Content Credentials додає до контенту метадані, які TikTok може використовувати для миттєвого розпізнавання та маркування контенту, створеного ШІ.

У підсумку TikTok почне автоматично маркувати створений ШІ-контент, який завантажується на платформу з доданими Content Credentials. Зміна буде застосована до всіх користувачів по всьому світу протягом найближчих тижнів.

Хоча TikTok вже маркує контент, створений за допомогою ШІ-ефектів самої платформи, тепер він буде маркувати контент, створений на інших платформах, які впровадили Content Credentials, таких як DALL-E 3 від OpenAI та Bing Image Creator від Microsoft.