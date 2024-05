Компанія Peacock анонсувала, що вона офіційно замовила продовження серіалу “Офіс” / The Office. Виробництво розпочнеться у липні. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Історія серіалу розвиватиметься довкола вмираючої історичної газети Середнього Заходу, видавець якої намагається відродити її за допомогою репортерів-добровольців, коли та ж група, яка працювала над документальним фільмом про Скрентонську філію Dunder Mifflin, знаходить їх.

Головні ролі виконають Донал Глісон відомий ролями в “Коханий з майбутнього” / About Time та Ex-Machina і Сабріна Імпаччіаторе, яку ви можете знати з “Білий лотус” / The White Lotus.

Виконавчими продюсерами шоу стануть Грег Деніелс, який працював над серіалом 2005 року, та Майкл Коман, співтворець Nathan for You, також до роботи буде залучений Рікі Джервейс та Стівен Мерчант, які працювали над оригінальною британською версією “Офіс” / The Office.