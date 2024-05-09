Meta представила нові функції генеративного ШІ для рекламодавців на своїх платформах. Оновлення будуть впроваджені протягом цього року та включатимуть повну генерацію зображень і текстів, повідомляє TechRadar.

Окрім автоматизації процесу створення реклами, Meta також заявляє, що функції GenAI допоможуть покращити ефективність реклами, пропонуючи більше креативних варіацій.

Найпривабливішим доповненням стане інструмент генерації зображень Meta, який запропонує рекламодавцям можливість створювати зображення на основі вже створеного раніше контенту.

Інструмент має можливості накладання тексту і зручну функцію розширення зображень, щоб полегшити налаштування співвідношення його сторін.

Meta також пропонує інструмент генерації тексту. Рекламодавці можуть використовувати його для автоматичного створення заголовків і варіацій основного тексту.

Нові інструменти GenAI будуть об’єднані в групу Advantage+ creative в Ads Manager разом з іншими вже наявними функціями.

Водночас компанія оголосила про свої наміри поширити Meta Verified for Business в Аргентині, Мексиці, Чилі, Перу, Франції та Італії. Підписка Verified буде запущена у Facebook та Instagram, а незабаром і в WhatsApp.

Базовий план “Стандарт” вартістю $14,99 на місяць надає значок верифікованого користувача, вищий рейтинг у пошуку, захист від імітації, можливість додавати посилання на зображення та доступ до служби підтримки. Також були додані “Плюс”, “Преміум” і “Макс” за $44,99, $119,99 і $349,99 на місяць.

Дорожчі тарифи включають додаткові функції, такі як посилання в роликах, захист від видачі себе за співробітника та індивідуальні чати для обміну повідомленнями. Повна інформація про функції та ціни, включаючи ціни після впровадження, доступна на вебсайті Meta.