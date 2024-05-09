Новий кросовер Volvo вироблятимуть за технологією мега-лиття. Як мінімум, про це заявляє видання AUTOCAR. Тепер детально: орієнтовно на 2025-2026 роки планується запуск нової моделі компанії – йдеться про кросовер Volvo EX60, який має бути повністю електричним (відповідно до позначення EX) та посяде місце поруч або замість існуючої моделі Volvo XС60 (відповідно до позначення 60).

Ця новина вже цікава, оскільки демонструє нам плани подальшого розвитку модельного ряду Volvo та перехід компанії виключно на електромобілі до 2030 року, як і було обіцяно. Але крім цього новинка Volvo EX60 може стати першою моделлю компанії з використанням технології мега-лиття.

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Адже електромобіль Volvo EX60 буде побудовано на новій платформі SPA3, однією з особливостей якої стане велика суцільна задня частина кузова. Фактично один елемент може замінити близько 100 дрібних деталей, що раніше складали задню частину кузова та вимагали зварювання або інших методів з’єднання.

Це дозволить полегшити електромобіль Volvo EX60 та суттєво пришвидшити процес його виготовлення. Так, для формування одного елементу потрібно близько 120 секунд, тобто – одна виробнича лінія може щогодини видавати 30 таких елементів. Проте вже зараз відомо, що компанія Volvo планує переобладнати власний завод у Швеції та встановити дві схожі виробничі лінії – тобто, разом вони видаватимуть до 60 елементів на годину.

Все чудово, проте залишилося лише одне питання: а що там із кузовним ремонтом у випадку аварії?