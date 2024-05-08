Збір на папір А0 для військової частини 4553 ЗСУ

Всім привіт, минулого місяця ми зібрали кошти та закупили обладнання для військової частини 4553, а тепер маємо від них запит щодо паперу А0.

Військовим доводиться дуже багато друкувати, тож є постійна потреба у великих листах паперу, і тут ми можемо їм допомогти, закривши невеликий збір. Будемо вдячні за вашу участь та підтримку ЗСУ!

🎯 Ціль: 12 600 ₴

🔗Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3kex7LPp4f

💳Номер картки банки: 5375 4112 1740 3604

За результатами збору закупимо потрібний папір, надішлемо його у військову частину та опублікуємо звіт.