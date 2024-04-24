Звіт за результатами збору на БФП та маршрутизатор для взводу зв’язку батальйону управління А4355 (77ОАеМБр)

Всім привіт, на початку місяця ми робили збір на БФП та маршрутизатор для взводу зв’язку батальйону управління А4355 (77ОАеМБр). Раді повідомити, що вони були закуплені та передані військовим. Дуже вдячні всім, хто долучився до збору!

Всього було зібрано 22 384 грн.

На ці кошти було придбано маршрутизатор MikroTik RouterBOARD RB5009UPR+S+IN за 12 585 грн та БФП струменевий A4 HP Smart Tank 585 за 9 499 грн.

Всього було витрачено 22 084 грн, залишок в 300 грн ми перенесемо на наступний збір, якій стартує вже найближчими днями.

Військові взводу зв’язку батальйону управління А4355 (77ОАеМБр) вже почали використовувати передане обладнання. Ще раз дякуємо всім за участь!