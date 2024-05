Samsung Electronics оголосила, що співпрацює з учасниками Home Connectivity Alliance (HCA), зокрема з LG Electronics та Vestel, щоб надати споживачам можливість керувати розумними приладами сторонніх виробників за допомогою обраного ними застосунку.

Це – перша співпраця подібного роду в індустрії. Цей крок базується на специфікації інтерфейсу HCA 1.0 та дозволить взаємодію Cloud-to-Cloud (C2C) між побутовими приладами та системами опалення, вентиляції й кондиціонування. Це дасть змогу контролювати та зменшити енергоспоживання в усьому будинку.

Завдяки цій розробці користувачі можуть почати керувати своїми розумними приладами, незалежно від виробника, за допомогою застосунків для приладів та HVAC, наприклад, SmartThings.

Ініціатива вперше передбачає, що Samsung Electronics та LG Electronics підтримуватимуть керування своїми пристроями за допомогою спільних застосунків.

Після фокусу на підтримці ключових функцій, які споживачі використовують найчастіше, специфікація інтерфейсу 2.0, яка очікується у 2024 році, має додати функції управління енергоспоживанням та включити додаткові лінійки продуктів, такі як зарядні пристрої для електромобілів (EV).

Наразі HCA об’єднує 15 світових брендів, серед яких AEG, American Standard Heating and Air Conditioning, Arçelik, Beko, The Electrolux Group, Frigidaire, Haier, GE Appliances, Grundig, LG Electronics, Resideo Technologies Inc., Samsung, Trane Residential та Vestel.