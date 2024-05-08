Так-так, це китайська компанія – але появу кросовера Geely Galaxy E5 неможливо ігнорувати. Адже це не просто кросовер, а електричний кросовер. Ще й з доволі приємною зовнішністю та оптимальними габаритами моделі компактно-середнього класу: 4,61-метрова довжина та 2,75-метрова колісна база.

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Кросовер Geely Galaxy E5 побудований на платформі GEA/SEA, яка передбачає задній або повний привод. Наразі відомо, що базова версія електромобіля Geely Galaxy E5 отримає один електромотор (160 кВт або 218 к.с.) на задній осі, проте в майбутньому можлива поява більш потужних двомоторних версій з повним приводом. Ємність акумулятора та прогнозований запас ходу також будуть повідомлені пізніше.

Але вже зараз оприлюднені світлини салону Geely Galaxy E5, де можна побачити доволі традиційне компонування центральної консолі та пару дисплеїв. За керування основним центральним дисплеєм відповідатиме ОС FLYME, розроблена спільно з Meizu. Крім того, обіцяно сидіння з підігрівом, вентиляцією, масажем для зручності водія та переднього пасажира. Також можна помітити бездротові зарядки та панорамний дах.

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Кросовер Geely Galaxy E5 цікавий не лише своєю електричною сутністю, але й глобальним позиціонуванням – це буде перший представник модельної лінійки Geely Galaxy, який може залишити межі Китаю та потрапити на автомобільні ринки різних країн. Враховуючи наявність офіційних дилерів Geely в Україні, не виключена поява Geely Galaxy E5 і у нас.