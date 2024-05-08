Microsoft тестує відображення швидкості пам’яті в диспетчері завдань Windows 11 у форматі MT/s (мега-передач за секунду) замість MHz (мегагерц), пише Bleeping Comuter.

Першим нововведення помітив дослідник Windows PhantomOcean3. Він повідомив, що Microsoft зараз тестує відображення MT/s замість MHz на вкладці продуктивності диспетчера завдань у Windows 11.

Наразі ця функція доступна у збірках попереднього перегляду Windows 11 Beta у складі збірки 22635.3570.

Традиційно швидкість передачі даних комп’ютерної пам’яті відображається в мегагерцах. MHz показує, скільки мільйонів циклів на секунду може виконати модуль пам’яті, причому кожен цикл – це дія, яка виконується над модулем пам’яті, наприклад, зберігання та отримання даних.

Приміром, карта пам’яті, яка працює на частоті 3200 MHz, може виконувати 3,2 мільярда циклів за секунду, тоді як пам’ять, яка працює на частоті 2400 MHz, може виконувати лише 2,4 мільярда циклів за секунду.

Однак нові технології дозволили пам’яті DDR збільшити швидкість передачі даних без збільшення тактової частоти (MHz), що робить старий спосіб вимірювання пам’яті менш точним.

Відтоді компанії та операційні системи перейшли на метрику продуктивності, яка називається MT/s, тобто кількість переданих даних у мільйонах за секунду.