Google анонсувала Pixel 8a напередодні I/O 2024. Смартфон з’явиться в продажі 14 травня за ціною $499, повідомляє 9to5Google.

Pixel 8a буде доступним у чотирьох кольорах: Obsidian (чорний), Porcelain (бежевий), Bay (блакитний) та Aloe (зелений).

Смартфон матиме скло Gorilla Glass 3 на передній панелі та захист від пилу та води стандарту IP67 (проти IP68 на флагманах). Потужність бездротової зарядки залишилася на рівні 7,5 Вт. Ємність акумулятора становить 4 492 мА•год.

Pixel 8a оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм Actua Display, який схожий на Pixel 8, але він є POLED (пластиковий OLED) – із частотою оновлення до 120 Гц і яскравістю до 1 400 ніт (для HDR) і до 2 000 ніт (пікова яскравість).

Смартфон матиме чипсет Tensor G3 та 8 ГБ оперативної пам’яті. Також є Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Аналогічно зі старшими моделями, 8a отримає вбудований Gemini Nano у майбутньому оновленні.

Компанія заявляє про 7 років підтримки ОС Android, системи безпеки та Feature Drop, а також інтегровану VPN від Google One.

Також є функція розблокування обличчям, яка працює на основі “вдосконаленого машинного навчання Tensor” і працює з Google Wallet/Pay та банківськими додатками аналогічно старшим версіям Pixel 8 та 8 Pro.

Незмінною залишилася основна 64-Мп камера з кутом огляду 80° і діафрагмою ƒ/1.89, яка працює в парі з надширококутною 13-Мп камерою (120° FOV, ƒ/2.2). Однак фронтальна камера з 13 Мп має ширше поле зору – 96,5° (проти 95°), хоча діафрагма ƒ/2,2 залишається незмінною.

Запис відео залишився без змін – 4K при 30 і 60 кадрах в секунду та функція Real Tone з Pixel 8/Pro.

Смартфон буде доступним у США, Канаді, Великій Британії, Японії, Німеччині, Австралії, Тайвані, Іспанії, Італії, Ірландії, Франції, Норвегії, Данії, Швеції, Нідерландах, Індії, Сінгапурі, Швейцарії, Бельгії, Австрії та Португалії. Уперше смартфони з’являться у Польщі та Чехії цього року.

Ціна Google Pixel 8a стартує від $499 за 128 ГБ та $559 за 256 ГБ (лише у версії Obsidian).