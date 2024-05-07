Внаслідок хакерської атаки стався масштабний витік інформації про військовослужбовців Великої Британії. Про це повідомляє BBC.

За інформацією медіа, атака була спрямована на систему нарахування заробітної плати, яку використовує Міністерство оборони Великої Британії. Вона містить імена та банківські реквізити як нинішніх, так і деяких колишніх військових.

У дуже невеликій кількості випадків дані також можуть містити особисті адреси. Наразі невідомо, хто саме стоїть за хакерської атакою і для чого саме ці дані можуть бути використані.

Втім, видання SkyNews пише, що відповідальними за атаку можуть бути хакери, які пов’язані з Китаєм.

Як повідомляє BBC, витік даних стосується невідомої кількості нинішніх і колишніх членів Королівського військово-морського флоту, армії і Королівських військово-повітряних сил за кілька років.

Міністерство оборони Великої Британії вжило негайних заходів. Зараз воно перебуває в процесі повідомлення та надання підтримки і консультацій постраждалим, зокрема інформування ветеранських організацій про те, що сталося.

Сьогодні, 7 травня, міністр оборони Грант Шаппс має надати інформацію про злам у парламенті.