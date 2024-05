Очікування закінчилося: Hades II вийшла у дочасному доступі. Як і обіцяли раніше в Supergiant Games, це сталося після завершення закритого технічного тестування.

Supergiant Games повідомляє, що протягом періоду раннього доступу буде впроваджено кілька великих оновлень, які розширять сюжетний та ігровий контент, а також врахують відгуки гравців.

🌒HADES II is HERE !!🌘

Experience the bewitching sequel to our god-like rogue-like, now available in Early Access.

— Supergiant Games (@SupergiantGames) May 6, 2024