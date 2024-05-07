Очікування закінчилося: Hades II вийшла у дочасному доступі. Як і обіцяли раніше в Supergiant Games, це сталося після завершення закритого технічного тестування.

Supergiant Games повідомляє, що протягом періоду раннього доступу буде впроваджено кілька великих оновлень, які розширять сюжетний та ігровий контент, а також врахують відгуки гравців.

Ранній доступ доступний у Steam та Epic Games Store. Планується також запуск і на консолі, про що студія повідомить пізніше.

Згідно зі сторінкою поширених запитань про Hades II, гра містить “стільки ж контенту з першого дня в ранньому доступі, скільки було в першій частині”.

Гра стала доступною 6 травня о 20:00 та в неї вже встигло зіграти майже 80 000 гравців.