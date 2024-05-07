Очікування закінчилося: Hades II вийшла у дочасному доступі. Як і обіцяли раніше в Supergiant Games, це сталося після завершення закритого технічного тестування.
Supergiant Games повідомляє, що протягом періоду раннього доступу буде впроваджено кілька великих оновлень, які розширять сюжетний та ігровий контент, а також врахують відгуки гравців.
🌒HADES II is HERE !!🌘
Experience the bewitching sequel to our god-like rogue-like, now available in Early Access.
🌜Steam: https://t.co/MwAiwL8ZeW
🌜Epic Games Store: https://t.co/bKD6BvLhw6#HadesGame #Hades2 #DeathToChronos pic.twitter.com/jXhqctKj95
— Supergiant Games (@SupergiantGames) May 6, 2024
Ранній доступ доступний у Steam та Epic Games Store. Планується також запуск і на консолі, про що студія повідомить пізніше.
Згідно зі сторінкою поширених запитань про Hades II, гра містить “стільки ж контенту з першого дня в ранньому доступі, скільки було в першій частині”.
Гра стала доступною 6 травня о 20:00 та в неї вже встигло зіграти майже 80 000 гравців.
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