Google відкрив реєстрацію другої когорти безплатної програми Startup School: Gen AI (англійською). Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

“Протягом 4 тижнів практичних занять під керівництвом експертів Google ви навчитеся створювати застосунки, агенти і чат-боти за допомогою штучного інтелекту Gemini”, – сказано в повідомленні.

Програму розробили експерти Google Cloud і Google for Startups. Вона є однією з ініціатив у комплексній серії глобальних практичних тренінгів Google, створених відповідно до потреб стартапів та команд, які прагнуть революціонізувати свій бізнес за допомогою інструментів штучного інтелекту від Google.

Учасники отримають:

4 тижні практичних занять під керівництвом експертів Google;

Можливість створити чат-бота з нуля за підтримки експертів Google;

Безкоштовний доступ до Cloud Skills Boost для виконання лабораторних робіт;

Доступ до експертів Google AI для постановки запитань.

Для кого ця програма:

Практикуючих спеціалістів (розробників та спеціалістів з обробки даних);

Керівників напрямків стартапів (CPO, CTO, CEO), які хочуть навчитися використовувати генеративний і розмовний ШІ для стимулювання зростання бізнесу.

“Бажано, щоб учасники знали Python (знадобиться для занять, починаючи з 2-го тижня). Попередній досвід роботи з Google Cloud Platform не потрібен, оскільки програма охоплює рівні від початкового до просунутого. Заняття проводяться англійською мовою. Хоча ця програма базується на навичках, охоплених у першій частині Startup School: Gen AI, ви можете зареєструватися одразу на другу когорту”, – сказано в повідомленні.

Програма триватиме чотири тижні: з 21 травня по 13 червня 2024 року. Усі заняття транслюватимуться онлайн в прямому ефірі. Можна обрати зручний для себе час: 11:00 або 20:00 за київським часом. Щотижня буде два заняття по півтори години. Більше інформації і реєстрація для всіх охочих – за посиланням.