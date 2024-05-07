Google Chrome отримає нову функцію, яка дозволить додавати розділи до відео, які вбудовуються на вебсайти, подібно до того, як працюють розділи на YouTube, пише Bleeping Computer.

Згідно з новим повідомленням на сторінці статусу Chrome, нова підтримка “Відео-розділу” є частиною інтерфейсу MediaMetadata для API медіа-сеансів, який містить метадані, котрі використовуються користувацьким інтерфейсом пристрою для відображення назв, виконавців та іншої інформації.

Відеорозділи розбивають відео на різні частини, кожна з яких має власне прев’ю, що допомагає глядачам легко знаходити і передивлятися певні фрагменти. На YouTube автори можуть додавати розділи вручну або покладатися на платформу для їхнього автоматичного створення.

Google використовуватиме інтерфейс MediaMetadata, щоб надати таку саму функцію вебсайтам, які використовують вбудовані відео.

Творці контенту і веброзробники тепер зможуть додавати атрибут ChapterInformation до існуючих конфігурацій MediaMetadata, який буде працювати як для аудіо, так і для відео, оскільки MediaSession підтримує обидва варіанти.

Google планує включити цю функцію в оновлення Chrome 126 для настільних комп’ютерів.