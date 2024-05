Для когось 10 відкритих вкладок у браузері виглядає як нічне жахіття, але для однієї користувачки X під ніком Hazel це точно не так. Як пише PCMag, Hazel протягом понад двох років тримала у Firefox 7470 відкритих вкладок.

А от жахіттям для Hazel видався день, коли у неї не вийшло відновити всі ці вкладки. Хоча зрештою після порад від інших користувачів X всі тисячі вкладок були успішно відкриті, а сама користувачка написала, що відчула, наче “частинка її відновилася”.

thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache… i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB

— hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024