Для когось 10 відкритих вкладок у браузері виглядає як нічне жахіття, але для однієї користувачки X під ніком Hazel це точно не так. Як пише PCMag, Hazel протягом понад двох років тримала у Firefox 7470 відкритих вкладок.
А от жахіттям для Hazel видався день, коли у неї не вийшло відновити всі ці вкладки. Хоча зрештою після порад від інших користувачів X всі тисячі вкладок були успішно відкриті, а сама користувачка написала, що відчула, наче “частинка її відновилася”.
thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache… i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB
— hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024
Однак найцікавіше у цій ситуації те, що, за словами самої Hazel, вплив такої кількості відкритих вкладок на Firefox є незначним. Для прикладу, файл сесії з усіма 7470 вкладками займав лише 70 МБ, а відновлення сесії триває менш як хвилину.
У коментарі для видання представник Mozilla розповів, що велика кількість вкладок практично не має впливу на браузер.
“Ми наполегливо працювали над продуктивністю Firefox протягом минулих кількох років, і ми раді бачити, що результати цих зусиль окупаються”, – розповів представник.
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