Український автопарк у березні 2024 року поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. За рік цей показник збільшився майже в півтора разу. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть:

дизельні – 25%;

електромобілі – 16%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

До Топ 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: Volkswagen Golf (1146 одиниць), Renault Megane (969 од.), Skoda Octavia (763 од.), Volkswagen Passat (653 од.), Nissan Leaf (546 од.), Volkswagen Tiguan (544 од.), Nissan Rogue (523 од.), Audi Q5 (477 од.), Tesla Model 3 (456 од.), Audi A4 (401 од.).

Середній вік вживаних машин, які у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Всього з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків. Це – 42% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року український автопарк поповнили понад 17,8 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону.