Google випустив нову версію ChromeOS M124. Оновлення, серед іншого, оптимізує опцію розділеного екрана та вводить нову функцію пріоритезації вебтрафіку, повідомляє The Verge.

Налаштування ChromeOS тепер виглядатимуть як ідентичні на планшетах з Android після редизайну Material You. Кожен розділ тепер відкриватиметься як окрема сторінка.

Нова функція “Швидше налаштування розділеного екрана” буде знайома користувачам Windows. Після закріплення програми на одній стороні екрана на іншій стороні з’являтимуться прев’ю інших програм.

Програма автоматично займатиме другу половину екрана, після того, як користувач на неї натисне. До цього користувачам доводилося переходити до іншої програми та повторювати процес закріплення поруч.

Google також додав до ChromeOS функцію якості обслуговування Wi-Fi (QoS). Ідея, подібно до функції QoS у роутерах, полягає в тому, що Chromebook надаватиме пріоритет таким речам, як відеодзвінки та онлайн-ігри, коли ваша мережа Wi-Fi перевантажена.

Якщо вона працює добре, це може означати вищу якість відеодзвінків, меншу буферизацію під час потокового передавання та більш плавну роботу в онлайн-іграх.

ChromeOS тепер підтримуватиме блокування оператора – так що провайдери зможуть продавати пристрої Chromebook, які працюватимуть лише з їхнім інтернетом.

Також з’явиться новий жест двома пальцями на трекпаді для закриття сповіщень. ChromeOS підтримуватиме можливість увімкнення цифрового панорамування, нахилу та масштабування навіть на камерах, які не підтримують функцію Super-Res Zoom.

Як це часто буває, Google не випускає оновлення одночасно. Нова версія ChromeOS M124 з’явиться на сумісних Chromebook “найближчими днями”.