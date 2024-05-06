Компанія Automobili Pininfarina у співпраці з Warner Bros. представила натхненні всесвітом Бетмена (DC Comics) версії своїх електрокарів у варіантах Gotham та Dark Knight.

Гіперкари Battista та B95 отримали по дві опції, Gotham та Dark Knight, які мають намір відобразити дві сторони особистості Бетмена.

Battista має традиційний дизайн для гіперкара. Dark Knight вкритий глянцевою фарбою Nero Profondo глибокого чорного кольору, який поглинає світло. По боках й на даху є тонко інтегровані в загальний дизайн виразні логотипи Wayne Enterprise.

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Gotham вкритий глянцевим покриттям Argento Vittorio. Кузов має витончені деталі, натхненні Готемом, такі як логотипи Wayne Enterprises, елегантно розміщені на бічних панелях і даху. Екстер’єр ще більше підкреслює дах Goccia з глянцевим покриттям Nero Torino.

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Серія Dark Night плавно рухається крізь тіні міста, натякаючи на нічні пригоди. Серія Gotham навпаки фокусується на світській стороні Брюса Уейна.

Своєю чергою B95 зроблена з відкритим кокпітом. Кузов версії Dark Knight вкритий блиском Nero Profondo, натхненний невловними рухами супергероя Готема, а інтер’єр — суміш чорної алькантари та шкіри.

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B95 Gotham продемонструє місто у його “найяскравіших” проявах. Завдяки стильному глянцевому оздобленню Argento Vittorio та розкішному салону з натуральної шкіри кожна поїздка у ньому перетворюється на захопливу мандрівку.

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Електромобілі мають запас ходу до 476 км. Комбіноване споживання електроенергії становить 27,7 кВт•год/100 км. Автівки оснащено високопродуктивними літій-іонними батареями ємністю 120 кВт•год, та електродвигуни видають максимальну потужність у 1 900 кінських сил з крутним моментом 2 340 Н•м.

Обидва гіперкари розганяються від 0 до 100 км/год менше ніж за 2 секунди.

Battista має максимальну швидкість 350 км/год обмежену електронікою. B95 — понад 300 км/год, також з примусовим обмеженням.

Battista обійдеться поціновувачам коміксів у €3,4 млн, а B95 — €4,9 млн.