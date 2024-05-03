Директор Creoteam та ігровий дизайнер Football, Tactics & Glory Андрій Костюшко випустив демоверсію гри Threads of War, яку він робив протягом минулого року зі своїм 11-річним сином-програмістом у вільний час.

Threads of War об’єднує механіку Battle City та roguelite. Гра зроблена в стилістиці української вишиванки та дозволяє пройти шлях звільнення українських міст у перший рік повномасштабної війни. Причому грати можна як одному, так і удвох.

У Threads of War гравці зможуть оцінити осучаснену механіку Battle City, елементи roguelite та стилістику гри. Крім того, у грі є редактор, в якому можна створити власну локацію і пограти на ній.

Протягом демо гравці зможуть звільнити п’ять регіонів із запланованих 14: Гостомель, Київ, Чернігів, Суми та Харків. Буде доступно три типи ворожих танків, один бос, один музичний трек та достатня кількість активних та пасивних бонусів, щоб оцінити механіки гри.

Рівні складності гри відрізняються набором нових правил. Щоб повністю пройти гру, потрібно звільнити всі регіони на 10 рівнях складності. Кожен наступний розблоковується після проходження попереднього. В демоверсії буде доступно перші три рівні.

“Це гра не стільки на реакцію чи влучність, скільки на вміння вірно вибирати пріоритети. Ви бачите на локації неподалік бонус, який може дати вам додатковий щит. Якщо не взяти бонус за 5 секунд, то він щезне. Тим часом поруч проїжджає ворожий командирський танк, підбивши який, можна отримати тимчасове потужне підсилення. Також ви бачите, як до вашого штабу наближається повільний, але укріплений супротивник. Вам потрібно швидко вирішити, в якій послідовності діяти”, – описує автор.

За словами розробника, вони з сином витратили доволі багато часу на прототипування та пошук правильного відчуття від гри. Їм здається, що вони змогли створити це відчуття.

Разом із тим, вони запрошують гравців залишати свої враження на форумі в Steam. Це допоможе розробникам покращити ігровий процес і випустити більш довершену гру.

Звантажити демоверсію Threads of War можна на сторінці гри в Steam.