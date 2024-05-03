На екранах смартфонів Samsung Galaxy з’являються зелені смуги: чи можна це виправити?

Нещодавно зʼявилася новина про те, що на смартфонах Samsung почала з’являтись вертикальна зелена смужка через весь екран. А читачі Межі додали фото, що бонусом може бути ще і фіолетова.
Аналогічна проблема спіткала і мій Samsung Galaxy S20+. Це сталось ще у березні, але тоді не було часу розібратися у ситуації детально.
Що передувало? Нічого. Смартфон не падав, не тонув, не літав. Завжди в чохлі та з плівкою на екрані. Але черговим березневим ранком Galaxy S20+ привітав мене зайвою зеленою смужкою. Чи було оновлення до цього, не можу сказати точно. Здається, що якраз прилетіло, але на 100% тоді не провів з цим паралелей.
Загалом, ця смужка на функції смартфона не впливає. Сам телефон вироблено у В’єтнамі та він не призначений для українського ринку. Але чи може це бути спільною рисою для всіх, хто стикнувся з цією проблемою, інформацію знайти не вдалось.
В інтернеті вже давно обговорюють цю ситуацію, але компанія виробничим дефектом її не визнала, оскільки до кінця не зрозумілий масштаб.
Поради щодо перезавантаження, перезавантаження у безпечному режимі, скидання до заводських налаштувань не допомогли. Тому можна не витрачати час на спроби “відремонтувати” смартфон софтовими способами.
Підтримка Samsung лише порадила звернутися до сервісного центру.
А дослідження сайту Samsung показало ось такі орієнтовні ціни ремонту екрана:
Трохи прояснив ситуацію дзвінок до сервісного центру Samsung у м. Київ, Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка, контакти якого надали у підтримці. Після описання проблеми вони повідомили, що необхідно міняти дисплей. Це займає пару робочих днів і коштує 9320 грн (на 25.04.2024) за роботу та оригінальну деталь. Неоригінальні екрани будуть дешевші, але їх установкою офіційні сервісні центри не займаються. А за їх якість і термін служби ніхто відповідальності не несе.
Отже, ще раз варто зауважити, що якщо ви зіткнулися з аналогічною проблемою, то не варто сподіватись її вирішити простими маніпуляціями з софтом телефона, його скиданням чи перезавантаженням.
Також, не дивлячись на те, що корінь проблеми скоріше за все криється у певному дефекті шлейфу або екрану, який проявляється з часом або за певних умов, не має підстав говорити, що проблема масова та Samsung планує її визнавати або надавати ремонт. Окрім випадків, коли смартфон ще на гарантії.
А це означає, що кожен буде вирішувати самостійно для себе: продовжити користуватись попри цей не надто приємний артефакт, зробити заміну екрана розуміючи всі аспекти й ціну питання або взагалі замінити телефон на новий.
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