Google оприлюднив статистику використання ключів безпеки для входу та повідомив, що вони були використані понад мільярд разів у 400 мільйонах акаунтів, повідомляє Engadget.

“З моменту запуску ключі виявилися швидшими за паролі, оскільки вони вимагають від користувачів простого розблокування пристрою за допомогою відбитка пальця, сканування обличчя або пін-коду для входу в систему”, — заявили в Google.

Компанія запустила широку підтримку ключів у 2022 році, а рік тому розгорнула їх у всіх своїх сервісах. За минулі 12 місяців технологію впровадили Amazon, 1Password, Dashlane, Docusign.

Незабаром Google розширить використання ключів для користувачів, які піддаються найбільшому ризику цілеспрямованих атак, у межах своєї Програми розширеного захисту / Advanced Protection Program (APP).

Зараз користувачі можуть використовувати ключі лише як другий фактор захисту на додачу до стандартного пароля. Але невдовзі потреба в паролях може відпасти.

Компанія також розширить захист між обліковими записами, щоб захистити користувачів на різних платформах. Користувачі отримуватимуть сповіщення від Google про підозрілі події з додатками та сервісами, які не належать Google на інших пристроях.