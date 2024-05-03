Джефф Кілі повідомив, що Batman: Arkham Shadow вийде на гарнітурах Meta Quest 3 під кінець 2024 року.

Перші подробиці про гру з’являться 7 червня на Summer Game Fest. Кілі заявив, що вже мав нагоду познайомитися з майбутньою грою, але утримався від подальших коментарів.

The Verge повідомляє, що грою займається студія Camouflaj (Iron Man VR) спільно з Oculus Studios.

Поки невідомо, хто озвучуватиме Бетмена. Кевін Конрой – безмінний голос Бетмена в іграх від Rocksteady Studios – помер у 2022 році під час розробки Suicide Squad: Kill the Justice League.