Видавець Take-Two Interactive планує закрити дві студії в межах нової хвилі масових звільнень. Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця видавець заявив про наміри звільнити 5% працівників, близько 600 людей, і у межах цих скорочень закриють дві студії – Roll7 та Intercept Games, які входять до лейбла Private Division, який займається видавництвом малих та середніх ігор.

Студія Roll7, офіс якої розташований у Лондоні, відома своєю роботою над екшн грою Rollerdome, серією OlliOlli та іншими невеликими проєктами. Take-Two планує звільнити весь штат, а працівникам запропонують компенсацію.

Друга студія – це Intercept Games, яка була заснована у лютому 2020 року для роботи над Kerbal Space Program 2. Видавець закриє офіс у Сієтлі та звільнить 70 працівників.

Віцепрезидент із комунікацій у Take-Two Алан Льюїс сказав у заяві, що компанія “не надає додаткових деталей” щодо звільнень і що вона “продовжує робити оновлення до Kerbal Space Program 2”.