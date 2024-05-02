Гравці отримають оновлення для Starfield, яке додасть режим продуктивності, що дозволить гравцям Xbox Series X запускати гру з частотою 60 кадрів в секунду. Оновлення вийде 15 травня.

Гра дасть змогу вибрати пріоритет візуальних ефектів зі збереженням повної деталізації спецефектів, освітлення та натовпу, або пріоритет частоти кадрів, що знизить внутрішню роздільну здатність і деталізацію спецефектів, освітлення та натовпу, зате забезпечить стабільні 60 кадрів в секунду.

Також Bethesda рекомендує використовувати дисплей зі змінною частотою оновлення (VRR), що працює з частотою 120 Гц.

Також з оновленням 15 травня карти місцевості стануть більш деталізованими, а ще з’являться нові інструменти для налаштування кораблів. Оновлення доступне у бета-версії в Steam вже зараз.

Згодом Bethesda планує додати велике доповнення Shattered Space, а також новий наземний транспорт і офіційну підтримку модів.