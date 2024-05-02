“Нова пошта” повідомила, що внаслідок нічного удару по її депо та відділенню в Одесі було знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн.

“Цю вартість “Нова пошта” повністю компенсує клієнтам, не дивлячись на форс-мажорні обставини, які призвели до їх знищення. Ми вже зв’язуємось з клієнтами”, – повідомили в компанії.

Також у “Новій пошті” уточнили, що загальна вага знищених посилок та вантажів перевищила 15 тонн.

Компанія також нагадала, що відправлення, які під час удару перебували у дорозі, були переадресовані. Клієнти можуть отримати їх у відділенні №3 Одеси.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Одесу ввечері 1 травня ворожа ракета влучила в сортувальне депо та відділення “Нової пошти”. Серед співробітників компанії обійшлося без загиблих та постраждалих.