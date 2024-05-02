“Нова пошта” повідомила, що внаслідок російської атаки на Одесу ввечері 1 травня ворожа ракета влучила в сортувальне депо та відділення компанії.

Водночас у “Новій пошті” уточнили, що серед співробітників компанії обійшлося без загиблих та постраждалих.

“Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра (2 травня – ред.) звʼяжемося з усіма отримувачами”, – йдеться в повідомленні “Нової пошти”.

Тут також уточнили, що посилки які були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 “Нової пошти” в Одесі.

“Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. В таких випадках рахунок йде на секунди. Будемо тримати в курсі”, – сказано у повідомленні.

Також “Нова пошта” опублікувала відео пожежі внаслідок атаки росіян.