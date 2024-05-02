На китайському автосалоні, який триває просто зараз, компанія Nissan розповіла про свої майбутні моделі, які поки втілені лише у вигляді концептів. Цікаво, що з чотирьох новинок дві є седанами, які успішно протистоять суцільній крос-моді. Хоча й без кросоверів нікуди – інші два концепти якраз такі.

Але почнемо все ж із седанів. Концепт-кар Nissan Epoch втілює ідею престижного великого легкового електромобіля для міста, для нього заявлений віртуальний помічник та функції штучного інтелекту. Концепт Nissan Evo створений для фанатів довгих подорожей, тому для цього седана обіцяний не електропривод, а гібридна силова установка.

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Наступним є концепт-кар Nissan Epic, що натякає на майбутній кросовер середнього розміру, для якого заявлений повністю електричний привод та розвинений автопілот. Нарешті, остання новинка – це концепт Nissan Era, який знову створений з думками про далекі подорожі, проте вже позашляхові: гібрид із повним приводом e-4ORCE, пневматична підвіска, шини для бездоріжжя.

Всі чотири концепти вироблятимуться на спільному заводі з місцевою китайською компанією Dongfeng та мають стати серійними моделями вже до 2026 року.