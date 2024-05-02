Google додає аудіоемодзі у свій додаток для телефонних розмов. Користувачі зможуть натиснути на один із шести значків і обидва співрозмовники почують відповідний звук, повідомляє 9to5Google.
Функція вже з’явилася в деяких користувачів в тестовому режимі. Зараз доступно 6 звуків:
- Аплодисменти 👏
- Сміх 😁
- Вечірка 🎉
- Плач (сумний тромбон) 😢
- Барабан (ба дум тс) 🥁
- 💩
Коли абонент обере аудіоемодзі, додаток Google Phone відтворить анімацію, а звуковий ефект пролунає протягом декількох секунд. Його почують на обох кінцях телефонного дзвінка.
Потенційно існує обмеження на те, як часто ви можете використовувати ці звукові ефекти, оскільки між ними є певна “пауза”, яка заважає вам відтворювати звуки один за одним. У випадку з деякими з них це, мабуть, на краще.
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