Ubisoft оголосила, що гра Assassin’s Creed Mirage влітку вийде в App Store для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а також iPad Air та iPad Pro із чипом M1 або новішої версії.

Випущена на консолях і ПК 5 жовтня 2023 року Assassin’s Creed Mirage стане першою великою частиною серії, випущеною на мобільних пристроях.

Гравці зможуть пережити пригоду у Багдаді 9-го століття в ролі Басима, молодого злодія, який стане майстром-асасином. Мобільні версії гри розробила Ubisoft Sofia та вони нічим не відрізняються від консольних.

Також Ubisoft реалізувала крос-проходження та перенесення збережень через Ubisoft Connect.

Assassin’s Creed Mirage буде доступна в App Store з 6 червня, також буде доступна безплатна пробна версія, в яку можна буде пограти 90 хвилин.

Повна версія підтримуватиме універсальну покупку і може бути розблокована за допомогою однієї покупки в застосунку як на iPhone, так і на iPad. Попередні замовлення вже доступні тут.