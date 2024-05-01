Xiaomi у співпраці з аргентинською футбольною асоціацією (AFA) представила Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition з нагоди десятиріччя компанії на індійському ринку.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition має те саме апаратне забезпечення, що й стандартна версія, але отримала синьо-білий дизайн, натхненний аргентинською футбольною командою, яка виграла Чемпіонат світу з футболу 2022 року.

У комплект входить адаптер живлення та золотистий інструмент для вилучення SIM-картки з логотипом AFA. Також цей логотип розміщений на задній панелі смартфона з цифрою 10.

Вона символізує 10 років роботи Xiaomi в Індії. Також 10 це – номер на футболці Ліонеля Мессі, який очолював збірну Аргентини у 2022 році.

Крім того, Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition поставляється з тематичним інтерфейсом, включаючи спеціальний екран блокування, шпалери та іконки.

Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition поставляється в єдиній конфігурації 12 ГБ/512 ГБ за ціною 37 999 індійських рупій ($455) і буде доступний в Індії з 15 травня.