В Україні у березні 2024 року було реалізовано майже 6,7 тис. нових легковиків. Це в півтора разу більше порівняно з березнем 2023 року, повідомляє УкрАвтопром.

Найбільша кількість покупців минулого місяця була в японської марки Toyota. Її березневий показник – 1021 авто (+58%). Другий результат зафіксували у Renault – 955 од. (+118%). На третій сходинці опинилася Skoda – 452 авто (+31%).

Також до Топ 5 нових легкових авто минулого місяця потрапили Volkswagen (444 од., +3%) та BMW (381 од., +7%).

Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 920 покупців.

Загалом за І квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто. Це на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легкових авто. Порівняно з лютим 2023 року ринок нових легковиків збільшився на 51%.