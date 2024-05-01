Google робить доступними ключові функції штучного інтелекту Gemini для більшої кількості мов і країн. Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Техногігант пояснює, що оновлення дозволить людям в усьому світі зможуть використовувати можливості Gemini на своїх мобільних пристроях для різних задач.

“Сьогодні ми розширюємо доступність мобільного додатка Gemini на нові мови та країни світу, щоб користувачі могли отримувати допомогу від Gemini навіть у дорозі. З Gemini на вашому телефоні можна використовувати текст, голос або зображення для отримання допомоги: сфотографуйте пробите колесо та попросіть інструкції з ремонту або отримайте допомогу в написанні листа подяки”, – сказано в блозі.

Для того, щоб скористатися Gemini на Android, користувачу треба буде активувати Google Асистент на своєму смартфоні та прийняти запрошення спробувати Gemini.

“Це забезпечить новий користувацький досвід, який пропонує легкий доступ до Gemini, а також контекстну довідку прямо на вашому екрані. В Україні ця функція поки що доступна англійською мовою для голосових запитів, проте українською можна вводити запити текстом”, – пояснили в компанії.

Протягом наступних кількох тижнів Google обіцяє також надати доступ до Gemini прямо з додатка Google для iOS. Для цього треба буде торкнутися перемикача Gemini та поспілкуватися з Gemini, щоб отримати допомогу в написанні постів у соцмережах або спланувати побачення прямо з програми Google. Поки ця функція працює в Україні, якщо в iOS обрано англійську мову у розділі “Мова та регіон”.

“Ми також розширюємо доступність функції Extensions (Розширення) для всіх мов і країн, які Gemini зараз підтримує, включно з українською. За допомогою Розширень Gemini може заощадити ваш час, отримуючи відповідну інформацію з програм і служб Google”, – написано в блозі.

У Google пояснюють, що якщо користувач із друзями планує подорож, то може попросити Gemini вибрати дати з Gmail, які підходять для всіх, знайти інформацію про рейси та готелі на основі цих дат і місць, знайти відео на YouTube про те, що взяти з собою, і підсумувати список того, що треба з собою взяти – все в одній розмові.

“Ми як і раніше прагнемо зробити Gemini доступним для якомога більшої кількості людей. Розширюючи підтримку мов і виходячи на нові країни, ми впевнені, що більше людей зможуть використовувати Gemini для реалізації своїх ідей”, – додали в Google.

Спробувати функції ШІ можна за посиланням.