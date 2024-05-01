Huawei за підсумками I кварталу 2024 року збільшила чистий прибуток на 564%, до 19,6 мільярдів юаней (близько $2,7 мільярда). Цей фінансовий показник компанії зростає четвертий квартал поспіль, пише Bloomberg.

Водночас продажі гіганта в цей період виросли на 37% та досягли 178,5 мільярдів юаней ($24,6 мільярда).

Huawei не конкретизувала показники за різними сегментами. Проте, за даними Counterpoint, поставки смартфонів компанії виросли на 70% після того, як минулого літа був представлений Mate 60 Pro із власним 7-нанометровим чипом.

До слова, продажі iPhone у Китаї у першому кварталі нинішнього року, як зазначають в Counterpoint, зменшилися на 19%.

Напередодні Huawei також представила новий смартфон Pura 70 із покращеним чипом. За данними аналітика Jefferies Едісона Лі, смартфон був розпроданий за два дні після запуску.

Нагадаємо, що нещодавно компанія також заявила про наміри запустити свою мобільну платформу HarmonyOS по всьому світу.