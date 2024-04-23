У 2019 році Huawei внаслідок заборони на використання Android-сервісів представила власну платформу – HarmonyOS. Тепер компанія має наміри вивести цю платформу у світ.

Як повідомляє The Register, Huawei планує міжнародне розповсюдження HarmonyOS та проведе 2024 рік, розвиваючи платформу й наповнюючи її всіма необхідними та популярними застосунками.

“Ми наполегливо працюватимемо, щоб створити екосистему додатків HarmonyOS спочатку на ринку Китаю, а потім, від країни до країни, ми почнемо поступово просувати її в інші частини світу”, – сказав голова правління Huawei Ерік Сю.

Він також розповів, що власники смартфонів компанії проводять 99% свого часу з пристроєм у лише близько 5 тисячах застосунків. Тож у 2024 році компанія займеться портуванням цих застосунків на HarmonyOS. Сю також зазначив, що портування 4 тисяч застосунків – вже у процесі.

Надалі компанія також закликатиме більше розробників як старих, так і нових застосунків портувати їх на HarmonyOS. За словами Сю, їм необхідна широка підтримка як в індустрії, так і від розробників.

Ерік Сю також вважає, що HarmonyOS може стати третьою великою операційною системою для мобільних пристроїв після Android та iOS, а також що кількість застосунків на платформі може досягти 1 мільйона.

“Коли ці перші 5000 програм для Android і тисячі інших програм будуть запущені на HarmonyOS, ми матимемо справжню HarmonyOS: третю у світі мобільну операційну систему”, – сказав він.

Таким чином Huawei хоче повернути собі частку на світовому ринку після років санкцій та обмежень, які почалися із заборони на використання сервісів Android від Google у 2019 році та подальшим обмеженням на використання технологій й заборону на продаж у США.

Один з останніх флагманських смартфонів компанії, Mate 60 Pro, був оснащений найсучаснішим чипом, який змогли виготовити у Китаї, проте Міністерка торгівлі США Джина Раймондо розкритикувала цей чип, сказавши що він на роки відстає від чипів, які є в американців.