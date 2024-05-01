Російсько-білоруська кіберспортивна команда Forze звільнила свого тренера Оуена smooya Баттерфілда за те, що він написав на платформі X вітання “Слава Україні” після того, як його команда програла українській команді Monte в Counter Strike 2. Про це повідомляє E-Gamers World.

Британець Оуен smooya Баттерфілд працював у Forze, яка належить російській нафтовій корпорації “Лукойл”, на посаді граючого тренера та виходив на заміну основного гравця в матчі проти Monte.

Пізніше тренер видалив свій твіт, але його вже встигли поширити користувачі соцмережі. Та навіть самі Monte.

Британець також пообіцяв підписникам тримати в курсі того, як розвиватиметься ситуація надалі.

Божевільна ситуація тут відбувається, незабаром повідомлю вас”, – написав він.

 