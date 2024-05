Російсько-білоруська кіберспортивна команда Forze звільнила свого тренера Оуена smooya Баттерфілда за те, що він написав на платформі X вітання “Слава Україні” після того, як його команда програла українській команді Monte в Counter Strike 2. Про це повідомляє E-Gamers World.

Британець Оуен smooya Баттерфілд працював у Forze, яка належить російській нафтовій корпорації “Лукойл”, на посаді граючого тренера та виходив на заміну основного гравця в матчі проти Monte.

Пізніше тренер видалив свій твіт, але його вже встигли поширити користувачі соцмережі. Та навіть самі Monte.

This is our 🐘🐘🐘

Our British spy. The game is coming soon 👀 @smooyacs pic.twitter.com/6l29vA7Z3K

— MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) April 30, 2024