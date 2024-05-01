Beats представила навушники Beats Solo Buds у форматі вакуумних вкладишів та Beats Solo 4 – нове покоління своєї найпопулярнішої моделі.

Beats Solo Buds

Beats Solo Buds працюватимуть до 18 години без підзарядки. Що цікаво, кейс не матиме власного акумулятора, тому заряджати навушники доведеться від мережі за допомогою USB Type-C. Також навушники можна зарядити від смартфона чи ноутбука. Завдяки функції Fast Fuel 5-хвилинна зарядка забезпечить до 1 години відтворення.

Компанія заявляє про підключення в один дотик для користувачів iOS й Android та функцію Find My Device. Навушники матимуть в комплекті амбушури чотирьох розмірів: XS, S, M та L. Але не матимуть активного шумопоглинання.

Solo Buds матиме інтерактивну кнопку “b“, функції якої можна буде налаштовувати в додатку Beats або в налаштування iOS.

Модель Solo Buds буде доступна у чотирьох кольорах: матовий чорний, сірий шторм, арктичний фіолетовий та прозорий червоний за ціною $79,99 на сайті Apple у США, починаючи з червня.

Beats Solo 4

Компанія запевняє, що користувачі забуватимуть, що на них навушники, бо Beats Solo 4 важитимуть всього 217 грамів та матимуть амбушури UltraPlush.

Навушники працюватимуть 50 годин від одного заряду, а функція

Fast Fuel забезпечить до 5 годин роботи від 10-хвилинної зарядки.

Beats Solo 4 також матимуть функцію Find My Device та підключення до пристрою в один дотик на iOS та Android. Навушники можна буде під’єднати до пристрою користувача трьома способами: Bluetooth класу 1, аудіороз’єм USB-C для одночасного заряджання та аналоговий вхід 3,5 мм для прослуховування музики без використання батареї навушників.

Навушники також матимуть кнопку “b” із можливістю налаштувати її в додатку Beats або в налаштування iOS.

Beats Solo 4 вже доступні до замовлення за ціною $199,99 на сайті Apple у США.