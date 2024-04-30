У 2021 році Razer представила власну розумну захисну маску Zephyr, стверджуючи, що вона має сертифікацію N-95. Зараз виявилося, що це була брехня і компанія змушена заплатити $1 мільйон як відшкодування.

Як повідомляє Kotaku, Федеральна торгова комісія (FTC) США заявила, що маска насправді не мала офіційної сертифікації N-95 й що Razer ніколи не надавала маску на тестування до Управління з харчових продуктів і медикаментів або Національного інституту безпеки та гігієни праці.

Комісія також вважає, що компанія проводила “неправдиву рекламу” і перестала рекламувати Zephyr, як маску зі сертифікацією N-95 лише тому, що преса та користувачі почали залишати негативні коментарі.

Тепер Razer повинна виплатити FTC $100 тисяч цивільного штрафу, а також $1 071 254 – суму, яку компанія отримала від продажу маски. Зі свого боку FTC забезпечить повне відшкодування всім споживачам, які придбали цей продукт.