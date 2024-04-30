Microsoft починає розповсюджувати серед робочих та шкільних користувачів оновлення вебверсії OneDrive, яке додає офлайн режим.

Такий режим дасть користувачам змогу відкривати файли, які були позначені як доступні офлайн, переходити до улюблених файлів та на домашню сторінку OneDrive, а також перейменовувати, сортувати, переміщувати або копіювати файли та синхронізувати ці зміни після відновлення підключення до інтернету.

Крім того, Microsoft також проводить зміни у швидкодії сервісу з підключенням до інтернету. Користувачі зможуть позначити файли або папки як доступні для офлайн-доступу безпосередньо з вебверсії.

Також буде змога звільнити локальний простір для зберігання, зробивши свої локальні файли або папки онлайн лише безпосередньо з вебверсії.

Компанія також обіцяє утричі пришвидшити час завантаження під час перегляду та взаємодії з файлами у браузері та в програмі OneDrive у Microsoft Teams і Outlook.

Зараз нові зміни будуть доступні лише для користувачів Microsoft 365 із бізнес або шкільним акаунтами. Для цього необхідна буде програма для синхронізації на Windows або macOS.