Дочірня компанія південнокорейського гіганта Nexon займається новою MMORPG за “Грою престолів”. Дія гри розгортатиметься на Півночі, неподалік від Стіни та Вінтерфелла, пише Insider Gaming.

За інформацією видання, події відбуватимуться в проміжку часу між четвертим та п’ятим сезонами серіалу. Руз Болтон буде Вартовим Півночі, а Джон Сноу і Семюель Тарлі перебуватимуть на Стіні.

Також повідомляється, що актори серіалу не братимуть участі в грі, а тому очікувати голос Кіта Ґерінгтона та інших зірок шоу не варто.

У грі планується сюжетна компанія і та гнучкий редактор персонажів, що властиво корейським MMORPG. Nexon відома завдяки MapleStory, Mabinogi, та, несподівано, The Finals.